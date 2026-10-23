Решение арбитража по "Ханхикиви-1" дает "Росатому" право требовать с финской стороны вернуть инвестиции с возможностью взаимозачетов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Решение международного арбитражного суда по АЭС "Ханхикиви-1" дает "Росатому" право требовать с финской стороны возврата инвестиций с возможностью взаимозачетов, сообщил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, окончательно судебное разбирательство пока никто не выиграл, впереди ещё несколько уровней арбитража.

Первая часть судебного процесса - это вопрос правомерности расторжения контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. И здесь судебные решения на стороне "Росатома" - контракт финской стороной был расторгнут неправомерно, пояснил Лихачев.

Вторая часть процесса касается причин задержек, которые возникали в процессе реализации проекта.

"И второе подтверждение судебной инстанции - о том, что эта почти пятилетняя задержка лежит на совести заказчиков. Потому что мы, подрядчики, можем на площадке двигаться только с той скоростью, которую нам определит заказчик", - заявил Лихачев.

И третья часть разбирательств связана с денежными вопросами. Сумма претензий "Росатома" составляет более $2 млрд, рассказал глава госкорпорации.

"Это наши инвестиции в уставный капитал, а также ссуда, которую финны получили от нас для реализации этого проекта. Общая сумма больше $2 млрд. В рамках нее есть определенные взаимозачеты, выдача авансов, возврат платежей. Здесь действительно есть разные решения", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, в целом суды встали на сторону "Росатома" в вопросе факта расторжения контракта, а также причин задержек проекта.

"На момент расторжения контракта в 2022 г. суд посчитал нас абсолютно правыми в части позиции по контракту и в части практической реализации проекта. И это дает нам право предъявить всю сумму к выплатам, в рамках которой возможны определённые взаимозачеты", - отметил глава "Росатома".

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской Fennovioma контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Решение суда также зафиксировало, что на дату расторжения проект динамично продвигался, и компании "Росатома" демонстрировали прогресс в получении лицензии на сооружение станции, сообщал ранее "Росатом".

Это не единственный судебный процесс, инициированный "Росатомом" относительно проекта АЭС "Ханхикиви-1". Окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, будут определены по результатам всех судебных процессов, заявили тогда в компании.

"Росатом" и Fennovoima в 2013 г. подписали контракт на строительство на севере Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1200 МВт.

Весной 2022 г. Fennovoima, выступавшая в проекте заказчиком, уведомила "Росатом" о расторжении контракта на строительство электростанции. По словам гендиректора Fennovoima Иоакима Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте, существовал риск переноса сроков ввода АЭС на несколько лет. Это и стало одной из причин отказа Финляндии от строительства, говорил Шпехт.

Позже Fennovoima инициировала международный арбитражный спор о возврате российской стороной 1,75 млрд евро аванса на строительство АЭС "Ханхикиви-1". "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка 3 млрд евро с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства, а также компенсировать стоимость принадлежавших его структурам акций Fennovoima (в конце 2022 г. Fennovoima провела допэмиссию, после которой доля "Росатома" в компании снизилась с 34% до 3%).

Отдельный судебный процесс идет и в России. В мае 2025 г. АО "ТВЭЛ", АО "Русатом энерго интернешнл" и RAOS Projects Oy (все входят в ГК "Росатом") подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб. (оба ранее были миноритарными участниками проекта АЭС "Ханхикиви-1"). Иск касается возмещения убытков, причинённых неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС, нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа, комментировали тогда в "Росатоме".

Ближайшее заседание по этому процессу назначено на 26 ноября 2026 г.