Лихачев сообщил о результатах первого этапа слушаний в Париже о проекте АЭС "Ханхикиви"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Трейтейский арбитраж в Париже на первом этапе слушаний признал действия Финляндии в отношении проекта АЭС "Ханхикиви" необоснованными и политически мотивированными, заявил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев на заседании президиума "Единой России".

"Первый этап слушаний уже прошел. Третейский арбитраж в Париже признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Что дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба, который это политически мотивированное решение нам принесло", - сказал Лихачев.

В апреле 2022 года Fennovoima уведомила российских партнеров о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви". Позже гендиректор финской Fennovoima Иоаким Шпехт в интервью Helsingin Sanomat говорил, что компания начала арбитражное разбирательство в отношении "Росатома". Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро - это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"). По его словам, "Росатом" еще в начале 2022 года предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

"Росатом" сообщал о подаче шести исков.

Ранее структура "Росатома" "Атомэнергопром" в своем отчете по МСФО указывала, что "Росатом" намерен вернуть не только затраченные на проект финской АЭС средства, но и компенсировать стоимость акций, принадлежащих ей в финском заказчике - Fennovoima. Общая сумма требований составляет порядка 3 млрд евро.