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Автомобильное топливо в Евросоюзе в сентябре подорожало на 31,4% г/г

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе цены на автомобильное топливо и масло для личного транспорта в сентябре взлетели на 31,4% в годовом измерении, по данным статистического управления Eurostat.

В августе они выросли на 23,8%, в июле - на 16,9%, в июне - на 13,7%, в мае - на 20,7%, в апреле - на 20,8%, в марте - на 12,9%. До февраля стоимость топлива в основном снижалась как в целом по Евросоюзу, так и в большинстве государств.

В сентябре темпы повышения цен были ниже 20% всего в трех странах ЕС: в Венгрии (+6,9%), Ирландии (+17,7%) и Швеции (+19,9%).

При этом в трех странах топливо подорожало более чем на 40%: это Болгария (+42,2%), Эстония (+40,6%) и Литва (+40,2%).

Стоимость дизельного топлива в Евросоюзе в сентябре повысилась на 5,9% относительно предыдущего месяца, бензина - на 6,7%. В августе они выросли на 8,3% и 3,3% м/м соответственно.

Eurostat Болгария Евросоюз Литва Эстония Венгрия Швеция
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