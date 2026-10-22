Politico прогнозирует волну масштабных беспорядков в странах ЕС осенью и зимой

Обстановка на одной из улиц в Париже во время акций протеста Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Континентальным заражением назвало начавшиеся во Франции и затем перекинувшиеся на Италию социальные протесты издание Politico, прогнозируя волну масштабных беспорядков в странах Евросоюза осенью и зимой.

"Недовольство молодежи в ряде стран накладывается на растущую обеспокоенность по поводу стоимости жизни и цен на топливо", - пишет в четверг издание.

"В центре внимания - Италия, где на юге страны ширится протест дальнобойщиков, выступающих против высоких цен на топливо. Для правительства Джорджи Мелони это серьезный кризис: полки супермаркетов пустеют, на заправках заканчивается бензин, а поставки топлива в аэропорты прекратились. Сегодня по итогам заседания кабинета министров Мелони пообещала ликвидировать блокады дорог и представить пакет мер помощи для борьбы с дороговизной дизельного топлива. Однако на субботу уже запланированы новые акции протеста в восьми городах", - говорится в публикации.

В минувшую среду тысячи греческих студентов и преподавателей вышли на улицы, требуя увеличить финансирование образования, обеспечить безопасность школьных зданий и сделать жилье более доступным. Участники несли плакаты на французском языке, выражая солидарность с протестующими во Франции. "Сигнал, идущий из Франции и других стран, звучит предельно ясно", - заявил бывший премьер-министр и лидер недавно созданной левой партии ELAS Алексис Ципрас.

В Испании острый кризис, связанный с недоступностью жилья, также вывел на улицы тысячи людей. На 11 ноября там намечена первая за 15 лет всеобщая забастовка.

"Во Франции президент Эммануэль Макрон созвал в четверг в Елисейском дворце министров и руководителей правоохранительных органов, чтобы попытаться предотвратить повторение хаоса, который потряс весь мир. Тем не менее, на 24 октября запланированы новые акции протеста", - сообщает Politico.

Во всех этих странах в ближайшие месяцы пройдут выборы, напоминает издание. Первыми, 29 ноября, они состоятся в Испании. "Сейчас все с тревогой наблюдают за тем, как сочетание экономической нестабильности и глубокой политической поляризации повлияет на предвыборные кампании. Ожидается, что популистские партии постараются максимально использовать народный гнев в своих интересах. Эксперты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку зимой цены на энергоносители, скорее всего, вырастут, что ляжет дополнительным бременем на семейные бюджеты", - описывают авторы статьи политический климат в Евросоюзе.