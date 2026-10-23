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Комитет Госдумы одобрил отвязку МРОТ от медианной зарплаты

Законопроект также ужесточает правила переселения из аварийного жилья

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который устанавливает МРОТ с 1 января 2027 г. в размере 28 тыс. 935 руб. в месяц и на три года приостанавливает привязку МРОТ к медианной зарплате, а также ужесточает правила переселения из аварийного жилья.

Проект закона "Об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 г., о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" (№619-9) был внесен правительством РФ в Госдуму 30 сентября вместе с бюджетным пакетом законопроектов.

В 2026 г. МРОТ составляет 27 тыс. 093 рубля, то есть индексация на 2027 г. составит 6,8%. С 1 января 2027 г. по 31 декабря 2029 г. включительно приостанавливаются нормы, по которым МРОТ устанавливается с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Сейчас соотношение МРОТ и медианной зарплаты не может быть ниже 48%. Согласно пояснительной записке, МРОТ предлагается установить исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Требование, по которому МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и ниже МРОТ текущего года, сохраняется.

Поправки в Жилищный кодекс вносятся, как говорится в пояснительной записке, в целях оптимизации расходов бюджетов субъектов РФ. Сейчас при сносе аварийного дома собственник получает за свою квартиру денежное возмещение. По соглашению с властями вместо денежного возмещения собственнику могут дать другое жилье взамен изымаемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения. Эта норма (ч. 8 ст. 32 ЖК) сейчас не содержит ограничений по числу таких замен и условий об отсутствии у собственника другого пригодного для проживания жилья.

Согласно законопроекту, собственник квартиры в аварийном доме сможет получить другое жилье взамен изымаемого только один раз и только при условии, что на дату признания дома аварийным у него нет другого пригодного для проживания жилья - ни в собственности, ни по договору социального найма. В остальных случаях предусмотрено только денежное возмещение. Новая квартира должна быть такой же площади и находиться в том же муниципальном образовании. В другом муниципалитете региона ее могут предоставить только с письменного согласия собственника.

Кроме того, при назначении субсидий на оплату ЖКУ будет учитываться уровень имущественной обеспеченности гражданина. Его установит каждый регион своим законом.

Законопроект также позволяет правительству РФ направлять средства экологического сбора не только на утилизацию отходов, но и на иные цели по своему решению. По данным Росприроднадзора, в 2025 году поступления экосбора составили 21,92 млрд руб., в 2024 году - 3,77 млрд руб.

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