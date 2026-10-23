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Комитет Думы предложил рассмотреть микширующие механизмы в рамках проекта о налоге на сверхдоходы компаний

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании в пятницу предложил рассмотреть ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхдоходы компаний механизмы, которые учитывали бы ситуацию конкретных предприятий. Минфин согласился обсудить такие механизмы.

Законопроект "О налоге на сверхдоходы" (№618-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Макаров отметил, что положение у предприятий в отраслях, на которые распространяется налог, достаточно различное. В частности, высокая рентабельность в 2025 г. могла компенсировать серьезный провал предыдущих лет. "Я правильно вас понимаю, что вы готовы ко второму чтению смотреть какие-то микширующие механизмы с точки зрения ситуации конкретных предприятий в этих отраслях?" - спросил он представителя Минфина.

"Мы готовы рассматривать, если есть угроза банкротства или невозможность оплаты налога", - ответил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Макаров при этом усомнился, что угроза банкротства должна быть единственным основанием. "Правильно ли говорить только о единственном основании – угроза банкротства? Может быть, все-таки посмотреть какие-то другие критерии", - сказал он. Глава комитета напомнил, что вопрос о положении убыточных предприятий ставил и РСПП. Сазанов согласился проработать этот вопрос совместно с комитетом.

Макаров предложил депутатам обратиться к предприятиям своих регионов и собрать их оценки рисков, чтобы обсуждать конкретные предложения и расчеты, а не общие слова. По его словам, налог не должен становиться мерой наказания для предприятия, у которого выручка выросла за счет конъюнктуры.

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