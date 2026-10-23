Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о налоге на сверхдоходы компаний

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит налог на сверхдоходы ряда компаний. Он будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены на мировом рынке над средней ценой за 2025 год.

Проект закона "О налоге на сверхдоходы" (№618-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Согласно проекту, размер налога на сверхдоходы будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 годах над средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 годов базовая цена за 2025 год будет индексироваться с коэффициентом 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налога не будет.

Производители металлов и удобрений могут заплатить до 30% от сверхдоходов за 2026-2028 годы, если средняя цена полезных ископаемых на мировом рынке за каждый год будет на 10% выше уровня базового 2025 года (в рублевом эквиваленте).

Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды), и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений).

Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Заплатить налог компании должны будут в 2027-2029 годах не позднее 28 апреля, однако законопроектом предусмотрена возможность рассрочки платежей. В случае если сумма налога к уплате в 2027 году превысит 4% выручки компании от реализации полезных ископаемых, сумма в пределах этой величины подлежит уплате не позднее 28 апреля 2027 года, а сумма превышения - не позднее 28 апреля 2029 года. В отношении налога, подлежащего уплате в 2028 году, аналогичный порядок применяется с использованием величины, равной 5% выручки, при этом сумма превышения также подлежит уплате не позднее 28 апреля 2029 года.

Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, ожидаются на уровне 200 млрд руб. ежегодно.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.