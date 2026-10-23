Госзакупки зерна в интервенционный фонд РФ начнутся 29 октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции на рынке зерна РФ начнутся 29 октября.

Эта дата указана в разделе "Расписание торгов" на сайте Национальной товарной биржи, на площадке которой будут проводиться интервенции.

Элеваторы для хранения зерна интервенционного фонда отобраны в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах.

С 29 октября вступают в силу новые правила проведения торгов и правила допуска к ним. Эти документы 23 октября 2026 года были зарегистрированы Банком России. Государство будет закупать пшеницу 3 и 4 классов, а также рожь.

Как сообщалось, в интервенционный фонд планируется закупить 3 млн тонн зерна. Торги будут проводиться на НТБ в формате аукциона. "Ценовой диапазон выстраивается сверху вниз: АО "ОЗК"(госагент по распоряжению зерном государственного фонда и оператор интервенций - ИФ) устанавливает максимальную стоимость, а продавец либо подтверждает ее, либо предлагает ниже, конкурируя с другими участниками. Побеждает лучшая цена, договор заключается автоматически, зерно продавец отвозит на аккредитованный элеватор, деньги приходят от АО "ОЗК" на расчетный счет продавца", - сообщалось ранее в документах биржи.

Зерновые интервенции предложены Минсельхозом в качестве одной из мер поддержки аграриев, оказавшихся в этом году в сложном положении из-за ограничения экспорта зерна на фоне проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

В настоящее время в фонде имеется 3,7 млн тонн зерна. Правительство РФ на минувшей неделе выделило дополнительно более 5 млрд рублей на обслуживание имеющегося в фонде зерна.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные интервенции в последний раз проводились в РФ в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года.