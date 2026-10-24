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NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября
Офисное здание NIS в Нови-Саде в Сербии
Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сербская нефтяная компания NIS подала новый запрос в министерство финансов США на продление специальной лицензии, которая позволит ей продолжить деятельность после истечения срока действия нынешней 30 октября 2026 года, сообщает в субботу телерадиоканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

По его данным, в запросе подчеркивается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок, а также то, что регулярная работа НПЗ в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии.

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Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о сербской NIS (входит в "Газпром нефть") до 30 октября.

Как сообщалось, венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Также сообщалось, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по покупке-продаже доли в NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из компании.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена и в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

NIS Сербия США OFAC MOL
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