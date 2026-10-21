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Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS
Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали в эфире Bloomberg Adria TV, на которое ссылаются сербские СМИ.

"Договорённость между российской стороной, являющейся мажоритарным владельцем, и венгерской MOL достигнута. Соглашение подписано. Мы, со своей стороны, как государство также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось получить одобрение компетентных антимонопольных органов. Ожидаю, что заявки будут поданы в ближайшее время, и сделка будет завершена достаточно быстро", - сказал Мали.

В настоящее время основным владельцем сербской компании NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у компании также есть миноритарные акционеры.

Ранее венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

MOL NIS Газпром нефть Сербия
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