Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сжиженный природный газ из России до сих пор занимает порядка 20% европейского рынка, Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья, и несмотря на это, европейцы по-прежнему строят планы прекратить закупки того, что они получают из РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Политика в отношении России - запретить все, что из России, это глупо. Мы же ничего не запрещали. На первом этапе, кстати говоря, шли обвинения в адрес РФ, что Россия запрещает, не дает относительно дешевого сырья: нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что и до сих пор, несмотря на то, что европейцы "строят планы отказа от того, что они еще получают из России, получают они, кстати говоря, немало".

"На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что и Россия согласна с тем, что "нужно переходить на возобновляемые источники (энергии), но надо делать это постепенно и по мере готовности других источников к их рациональному и экономически целесообразному применению.

"Давайте атомные электростанции закрывайте, закрывайте углеразрезы и так далее, и так далее. Я вообще не понимаю, чего вы будете использовать", - подчеркнул Путин.

Как отметил президент, все эти ошибки вместе "создали такую базу, которая подстегнула вот эти выступления в крупных городах" Европы.