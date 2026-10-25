Поиск

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сжиженный природный газ из России до сих пор занимает порядка 20% европейского рынка, Россия никогда не отказывала Европе в поставках сырья, и несмотря на это, европейцы по-прежнему строят планы прекратить закупки того, что они получают из РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Политика в отношении России - запретить все, что из России, это глупо. Мы же ничего не запрещали. На первом этапе, кстати говоря, шли обвинения в адрес РФ, что Россия запрещает, не дает относительно дешевого сырья: нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что и до сих пор, несмотря на то, что европейцы "строят планы отказа от того, что они еще получают из России, получают они, кстати говоря, немало".

"На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что и Россия согласна с тем, что "нужно переходить на возобновляемые источники (энергии), но надо делать это постепенно и по мере готовности других источников к их рациональному и экономически целесообразному применению.

"Давайте атомные электростанции закрывайте, закрывайте углеразрезы и так далее, и так далее. Я вообще не понимаю, чего вы будете использовать", - подчеркнул Путин.

Как отметил президент, все эти ошибки вместе "создали такую базу, которая подстегнула вот эти выступления в крупных городах" Европы.

СПГ газ Европа Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

 NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

В Конгресс США внесен законопроект по запрету выдачи разрешений на импорт энергоносителей РФ

Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

 Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

Набиуллина считает, что факт дизельной сделки можно оценить положительно

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

В ЦБ допустили, что последствия от "выбытия мощностей" будут сказываться дольше, чем ожидалось

Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

 Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12563 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов