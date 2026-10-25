Президент РФ сказал, что внешний долг страны составляет 2,6% к ВВП, общий госдолг - 17,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ составляет 2,6 процента к ВВП, а общий госдолг - 17,5 процента, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью автору ИС "Вести" телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину глава государства прокомментировал беспорядки в Европе, отметив, что причинами являются их ошибки в экономике, финансах, избыточном долге - свыше ста процентов

"Скажем, в такой стране как Италия почти 140, 139 процентов госдолг. Кстати говоря, для сравнения, у России внешний долг всего 2,6 процента, а общий государственный долг - 17,5 (процента - ИФ)", - сказал Путин.