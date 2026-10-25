Поиск

Президент РФ сказал, что внешний долг страны составляет 2,6% к ВВП, общий госдолг - 17,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ составляет 2,6 процента к ВВП, а общий госдолг - 17,5 процента, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью автору ИС "Вести" телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину глава государства прокомментировал беспорядки в Европе, отметив, что причинами являются их ошибки в экономике, финансах, избыточном долге - свыше ста процентов

"Скажем, в такой стране как Италия почти 140, 139 процентов госдолг. Кстати говоря, для сравнения, у России внешний долг всего 2,6 процента, а общий государственный долг - 17,5 (процента - ИФ)", - сказал Путин.

Владимир Путин ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

 NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

В Конгресс США внесен законопроект по запрету выдачи разрешений на импорт энергоносителей РФ

Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

 Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

Набиуллина считает, что факт дизельной сделки можно оценить положительно

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ

РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

В ЦБ допустили, что последствия от "выбытия мощностей" будут сказываться дольше, чем ожидалось

Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

 Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12563 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов