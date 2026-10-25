Президент РФ сообщил, что с 2021 г. рост промпроизводства в стране составил 10%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в России с 2021 года выросло на 10%, а обрабатывающая промышленность - на 21%, в то время как снижение промышленного производства в Европе стало поистине драматическим, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России с 2021 года промышленное производство выросло - плюс 10 процентов. А если говорить про обрабатывающую промышленность, плюс 21 процент", - сказал он в интервью ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом глава государства обратил внимание на то, что, "если посмотреть, по сравнению к 2021 году, то снижение промпроизводства для многих ведущих экономик Европы является просто драматическим".

По словам президента, такое снижение для Германии составляет до 5,2%. "А это ведущая экономика Европы, локомотив, как всегда говорили. Если у нее такое падение, там целая цепочка негативных последствий для всей экономики еврозоны происходит", - подчеркнул Путин.