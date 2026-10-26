Объем госзакупок зерна в первый день интервенций в РФ может составить около 19 тыс. т

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Объем закупок зерна в государственный фонд в первый день интервенций может составить 18,9 тыс. тонн, следует из сводной ведомости аукционов, запланированных на 29 октября на Национальной товарной бирже (НТБ).

Государство планирует закупить 140 лотов пшеницы 3 и 4 классов по 135 тонн каждый.

Стартовая цена пшеницы 3 класса определена в 11 тыс. рублей за тонну (без НДС), пшеницы 4 класса - в 10,8 тыс. рублей.

Аналогичный объем закупок предусмотрен и на аукционах, запланированных на 2 ноября.

Как сообщалось, в интервенционный фонд планируется закупить до 3 млн тонн зерна. Торги будут проводиться на НТБ в формате аукциона. "Ценовой диапазон выстраивается сверху вниз: АО "ОЗК"(госагент по распоряжению зерном государственного фонда и оператор интервенций - ИФ) устанавливает максимальную стоимость, а продавец либо подтверждает её, либо предлагает ниже, конкурируя с другими участниками. Побеждает лучшая цена, договор заключается автоматически, зерно продавец отвозит на аккредитованный элеватор, деньги приходят от АО "ОЗК" на расчетный счет продавца", - сообщалось ранее в документах биржи.

Как сообщили "Интерфаксу" в ОЗК, к настоящему времени к хранению зерна, закупленного в рамках интервенций, допущены 18 элеваторов. "Проверки мощностей для хранения зерна продолжаются. Кроме того, часть хранителей исправляют замечания, выявленные в ходе проверок. Список базисов будет меняться", - заявили в компании.

Зерновые интервенции предложены Минсельхозом в качестве одной из мер поддержки аграриев, оказавшихся в этом году в сложном положении из-за ограничения экспорта зерна на фоне проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

В настоящее время в фонде имеется 3,7 млн тонн зерна. Правительство РФ выделило дополнительно более 5 млрд рублей на обслуживание имеющегося в фонде зерна.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен – продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные интервенции в последний раз проводились в РФ в первой половине 2024 года, товарные – с августа 2024 года по июнь 2025 года.