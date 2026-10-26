ЦБ сообщил о снижении чистой прибыли банков РФ в сентябре почти на 6%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 5,9% (26 млрд руб.) - до 414 млрд руб. в основном из-за сокращения неосновных доходов, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал в годовом выражении уменьшилась до 23% с 24%.

Основная прибыль в сентябре немного выросла (+18 млрд руб., +4%) и составила 448 млрд руб. благодаря снижению отчислений в резервы до 165 млрд руб. (-43 млрд руб.). ЦБ отмечает, что в частности, банки признали меньше потерь по вложениям в непрофильный бизнес (-35 млрд руб.).

Неосновные (волатильные) доходы в сентябре сократились на 72% (-102 млрд руб.) - до 40 млрд рублей. Так, банки получили меньше дивидендов от дочерних компаний (-40 млрд руб.,-69%), признали убыток от операций с ценными бумагами (-40 млрд руб. относительно дохода в августе), в том числе из-за отрицательной переоценки, а также меньше заработали на операциях с иностранной валютой и драгметаллами (-18 млрд руб.,-35%) из-за укрепления рубля.

Совокупный финансовый результат сектора в сентябре составил 401 млрд руб., сократившись на 8,0% по сравнению с 436 млрд руб. в августе, что немного ниже прибыли из-за умеренной отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале (-13 млрд руб.).

Банки за 9 месяцев 2026 года (если суммировать ежемесячный результат) заработали чуть больше 3,6 трлн рублей чистой прибыли, что выше прибыли сектора за весь 2025 год (3,5 трлн рублей).

ЦБ ранее повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год на 0,5 трлн рублей - до 3,9-4,4 трлн рублей.