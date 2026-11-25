В октябре чистая прибыль российских банков снизилась к сентябрю на 25%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российских банков в октябре составила 311 млрд рублей, снизившись на 24,7% к предыдущему месяцу, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

"Это связано с ростом отчислений в резервы, а также сокращением доходов от операций с валютой и меньшими дивидендами от дочерних компаний", - говорится в обзоре.

Расходы банков на резервы выросли в октябре на 32%, до 221 млрд рублей. Банки сформировали резервы по вложениям в непрофильный бизнес (28 млрд руб. после околонулевых резервов по нему в сентябре), по корпоративным кредитам (128 млрд рублей, +13 млрд рублей к сентябрю), по розничному портфелю (66 млрд рублей, +11 млрд рублей).

При этом банки меньше заработали на операциях с инвалютой и драгметаллами (-27 млрд рублей, -75%) из-за укрепления рубля (+4,8% в октябре после +1,4% месяцем ранее).

Кроме того, кредитные организации получили меньше дивидендов от дочерних компаний (-11 млрд рублей).