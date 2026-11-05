JTI анализирует ситуацию с передачей российских активов во временное управление

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Japan Tobacco International знакомилась с указом президента России Владимира Путина о передаче российских активов компании во временное управление, сообщил "Интерфаксу" представитель JTI.

"В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам", - добавил он.

JT) стал первым из мировых табачных гигантов, чьи российские активы были переданы во временное управление местной компании. Президент Владимир Путин указом от 5 ноября передал АО "Промышленные активы" в управление доли структур JTI в ООО "Дж.Т.И. Донской табак", ООО "Петро", ООО "Дж.Т.И. Елец" и ООО "Крес Нева".

JTI работает в России с момента создания компании в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела международный бизнес R.J.Reynolds. В 2007 году JTI стала лидером российского табачного рынка, а в 2018 году укрепила эти позиции посредством приобретения "Донского табака".

"Петро" в Санкт-Петербурге и "JTI Донской табак" в Ростове-на-Дону производят готовую продукцию, "JTI Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленобласти занимаются обработкой сырья.

В президентском указе традиционно нет дополнительных идентификаторов российской компании, помимо названия, что не позволяет установить, какое именно из зарегистрированных в России АО "Промышленные активы" будет отныне управлять локальным бизнесом JTI.

До этого механизм временного управления в отношении активов табачных компаний не применялся.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит Imperial Tobacco, в 2022 году передал бизнес в России российским инвесторам. Табачный концерн British American Tobacco также продал свои активы в России местному менеджменту в 2023 году.

Что касается Philip Morris International, то концерн несколько лет назад заявлял о возможной реструктуризации бизнеса в России, включая передачу активов.