Рынок акций РФ в четверг превысил 2455 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг ростом на надеждах, что трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби на следующей неделе приведут к прогрессу в украинском урегулировании, также поддержку покупателям оказала отскочившая вверх нефть (январский фьючерс на Brent поднялся к $97 за баррель) после отката на итогах промежуточных выборов в Конгресс США, где победу одержала Демократическая партия. Индекс МосБиржи превысил 2455 пунктов после утреннего провала ниже 2410 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2455,44 пункта (+0,6%), индекс РТС - 945,68 пункта (+0,4%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "ВК" (+24,5%), "АЛРОСА" (+14,9%), АФК "Система" (+5,5%), ПАО "Южуралзолото" (+4,4%), "Норникеля" (+3,9%), МКБ (+3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составил 81,7947 руб. (+12,48 копейки).

Подорожали в четверг также акции "Аэрофлота" (+3,8%), "Полюса" (+3,4%), "Русала" (+3,1%), ВТБ (+3%), "Северстали" (+2,7%), "НЛМК" (+2,5%), "ИКС 5" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "МТС" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Татнефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Экономика РФ в III квартале вновь вошла в зону положительного разрыва выпуска (перегрева - ИФ), поэтому необходимо сохранять сдерживающее влияние ДКП на внутренний спрос, говорится в резюме Банка России обсуждения ключевой ставки (ставка была сохранена 23 октября на уровне 14%). О возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления, на это указывали и модельные оценки, отмечает регулятор.

В комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ отмечает, что в 2026 году темп роста ВВП РФ составит 0,5-1,0%, а нижняя граница интервала повышена на 0,5 п.п. (с 0,0-1,0% по предыдущему июльскому прогнозу - ИФ) "ввиду несколько более высокого роста внутреннего спроса в II полугодии 2026 года, чем закладывалось ранее".

Демократическая партия США получит большинство мест в Сенате и Палате представителей по результатам промежуточных выборов в Конгресс США, прогнозируют американские СМИ. "Победа демократов в Сенате последовала за быстрой и решающей победой в Палате представителей, где демократы, как ожидается, получат самое большое число мест почти за два десятилетия", - сообщил NBC News.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении украинского урегулирования и заявил, что, по его мнению, Москва и Киев близки к готовности заключить соглашение. "Полагаю, обе стороны на том этапе, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение"", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что американский лидер "выразил оптимизм касаемо подвижек в мирных переговорах России и Украины". При этом, как обращает внимание Financial Times, "украинские переговорщики оптимизма Трампа не разделяют".

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В Кремле рассчитывают, что вне зависимости от итогов выборов в Конгресс президент США Трамп продолжит свои миротворческие усилия для украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что предстоящие трехсторонние переговоры будут посвящены обсуждению вопросов безопасности, гарантиям безопасности и пройдут за закрытыми дверями.

Позже в четверг Песков заявил, что интересы России в ситуации вокруг Украины не могут индексироваться на ситуацию в США, они будут обеспечены в любом случае - либо военным, либо мирным путем.

"Разумеется, обеспечение интересов Российской Федерации по украинским делам не может индексироваться на положение дел в Соединённых Штатах Америки. Наши интересы будут обеспечиваться в любом случае", - сказала Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос об итогах промежуточных выборах в Конгресс США, на которых победу одержали демократы.

"Интересы России будут обеспечены или военным путём, путём продолжения специальной военной операции, или мирным путём, если в Киеве найдётся кто-то, кто проявит политическую волю и возьмёт на себя политическую ответственность", - отметил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева, упавшая в середине недели нефть оказала давление на рынок акций РФ и привела к ослаблению рубля. Резкая просадка сырьевых котировок произошла после выборов в Конгресс США - одержавшие победу демократы заявили, что планируют положить конец войне с Ираном.

Новость о покупках валюты Минфином РФ в ноябре оказала нейтральное влияние на курс рубля, так как объем покупок ненамного выше, чем в октябре, при этом валютная выручка остается на высоком уровне, добавила эксперт.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, рынок акций РФ после утреннего снижения развернулся вверх на фоне восстановления нефти во второй половине дня и роста металлов. Инвесторы продолжают следить за подготовкой трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что встречи пройдут за закрытыми дверями и будут посвящены вопросам и гарантиям безопасности.

Акции ГК "Самолет" (+17,1%) поддержали сообщения о предварительных договоренностях основных банков-кредиторов по программе стабилизации финансового положения компании. Продажи акций "Селигдара" (-15,3%) сопровождались падением его облигаций на фоне сообщений об ужесточении обвинений в отношении совладельцев "Русских фондов". На торгах в пятницу можно ожидать попыток индекса МосБиржи закрепиться выше 2450 пунктов. Продолжение восстановления нефти поддержит рынок, однако после резкого роста отдельных бумаг возрастает вероятность фиксации прибыли в конце недели, считает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "ВК" (247,9 рубля) продолжили ралли и восстановление от достигнутого летом исторического минимума 109,05 руб. без очевидных краткосрочных драйверов. Бумаги компании сохраняют фундаментальную привлекательность, а спрос на сервисы "ВК" может усилиться, что, однако, не оправдывает скачка котировок в последние сессии и предупреждает о рисках их нисходящей коррекции, считает аналитик.

Акции "Фикс Прайс" (+8%, до 0,5169 рубля) развивают уверенный рост, очевидно, обеспеченный сохранением надежд на высокие дивидендные выплаты по итогам 2026 года. В мае "Фикс Прайс" закрыл реестр по квартальным выплатам 0,11 руб. на бумагу с доходностью 20,8%, при этом, чтобы восстановить утерянные после отсечки позиции бумагам понадобится подняться к 0,622 руб. За 9 месяцев 2026 года по МСФО "Фикс Прайс" отчитался о росте выручки на 6,3% г/г и увеличении скорректированной EBITDA на 8,5%, при сокращении чистой прибыли на 24,2%, напомнила аналитик.

Котировки нефти Brent после обвала в предыдущие сессии перешли к коррекции от района важной поддержки $95 за баррель, реагируя на сохранение неопределенности в отношении развития ситуации в Иране после промежуточных выборов в США. Индексы МосБиржи и РТС отступили от района поддержек 2400 пунктов и 925 пунктов соответственно. Инвесторы реагировали на отдельные корпоративные истории, а также ожидания продолжения важных геополитических встреч по разрешению украинского кризиса, которые могут остановить начавшуюся в конце октября нисходящую коррекцию в акциях, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США в обеих палатах привела к снижению общей неопределенности и повышению спроса инвесторов на рисковые активы. Большинство демократов в Конгрессе может затруднить утверждение финансирования военных действий Трампа, что вызвало надежды на приближение урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и значительно снизило опасения по поводу его возможной эскалации, преобладавшие до выборов. В результате котировки нефти марки Brent откатились ниже рубежа $100 за баррель.

На этом фоне рынок акций РФ утром в четверг просел, но далее ситуация начала выправляться на надеждах на прогресс в вопросе урегулирования украинского конфликта в ходе трехсторонних переговоров 10-11 ноября. В СМИ появились сообщения о готовящейся сделке по продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа": консорциум во главе с миллиардером Тоддом Боэли рассматривает возможность обмена замороженных ценных бумаг компании на ее иностранные активы. Окончательные условия сделки еще не согласованы.

В случае негативного новостного фона и продолжения снижения нефти поддержку индексу МосБиржи может составить уровень 2367 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае разворота вверх сопротивлением выступит отметка 2540 пунктов, полагает Котельникова.

По оценке аналитика компании "Цифра брокер" Дмитрия Вишневского, в условиях деэскалации напряженности на Ближнем Востоке стоимость нефти Brent способна уйти ниже $94 за баррель, а при нарастании конфликта котировки могут снова вырасти до $105-107 за баррель. Россия при этом продолжает выигрывать от дорогой нефти: средняя цена Urals в октябре достигла $101,46 за баррель, впервые за 12 лет превысив отметку $100.

"Индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2430-2500 пунктов. Пробой нижней границы на фоне дальнейшего падения нефти откроет дорогу к 2300 пунктам, а закрепление выше 2500 пунктов вернет рынку импульс к росту", - считает Вишневский.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций, также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,6%) и возобновилось падение в США (индексы акций к 19:00 снизились на 2,2-5,6% во главе с Nasdaq).

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков.

Инфляция в Великобритании достигнет пиковых 4,9% во втором квартале 2027 года и опустится до целевых 2% только к третьему кварталу 2028 года, согласно базовому сценарию Банка Англии. Этот сценарий предусматривает наличие вторичных эффектов от скачка цен на энергоносители в результате конфликта на Ближнем Востоке. Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в августе и достигла максимального уровня за одиннадцать месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растут после обвала накануне более чем на 8% на фоне итогов выборов в Конгресс США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $96,92 за баррель (+2,4% и -8,7% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $90,18 за баррель (+2,3% и -8,3% накануне).

Накануне нефть упала на новостях об уверенной победе Демократической партии на прошедших во вторник выборах в Конгресс США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент страны Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого ближневосточного конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в среду заявил, что не стоит рассчитывать на перемены в американской внешней политике после выборов.

"Если еще остались те, кто надеется на изменение поведения США, на партийные и фракционные сдвиги в их правящей системе, или кто воображает, что, уступая США, можно прекратить враждебность по отношению к народу Ирана, то эти люди глубоко ошибаются", - цитирует агентство "Тасним" заявление Хаменеи.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в четверг сообщил о пожарах на двух нефтяных танкерах и буксире после того, как они попытались пройти через Ормузский пролив по несанкционированному Тегераном маршруту.

В заявлении указывается, что ночью крупный нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся во время следования по южному фарватеру пролива, проходящему вблизи Омана. Второй супертанкер загорелся при выходе из пролива. Буксир, направленный для тушения пожара, также оказался охвачен пламенем.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 115,5 млрд рублей (из них 29,03 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 12,53 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").