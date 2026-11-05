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Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль ослаб вслед за сильным падением нефти накануне. В среду, 4 ноября, в России отмечали День народного единства, поэтому валютная секция Московской биржи не работала. Участники торгов анализировали параметры ноябрьских операций Минфина РФ с валютой в рамках бюджетного правила и новости на тему урегулирования украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,22 руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 6 ноября на 12,48 копейки, до 81,7947 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,71 копейки, до 92,1581 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике в октябре вновь, как и в сентябре, прошло при полном единодушии участников относительно как уровня ключевой ставки, так и сигнала на будущее, следует из опубликованного ЦБ в четверг резюме.

Совет директоров ЦБ 23 октября принял ожидаемое для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Пауза в цикле смягчения ДКП после десяти последовательных снижений ставки, тем самым, продлилась на второе подряд заседание. Такое решение предсказывали все опрошенные перед заседанием совета директоров ЦБ аналитики, отмечая рост проинфляционных рисков в третьем квартале из-за форс-мажорного выбытия части производственных и логистических мощностей, а также динамики кредитования. Эксперты расходились только в оценке тона сигнала: останется он нейтральным или будет ужесточен.

"По итогам анализа новых данных и обсуждения прогноза сложился широкий консенсус в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 14,00% годовых", - сообщил регулятор в резюме, не упоминая, как и в аналогичном документе по итогам сентябрьского заседания, о каких-либо высказываниях в пользу той или иной альтернативы.

Что касается обсуждения сигнала о направленности дальнейших шагов, то в резюме Банк России ограничился констатацией, что участники заседания "не видели оснований" давать его.

Минфин РФ с 9 ноября по 4 декабря планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 312,63 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 15,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 6 ноября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей.

Ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 391,16 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 9 ноября по 4 декабря увеличит покупку валюты до 15,02 млрд рублей (с 7 октября по 6 ноября покупает ее объемом 12,12 млрд рублей).

"Рубль упал в четверг, основным поводом для его ослабления стала коррекция в ценах на нефть. Brent потеряла 10% и опустилась до $94 за баррель. Резкая просадка произошла после выборов в Конгресс США: одержавшие победу демократы заявили, что планируют положить конец войне с Ираном. Новость о покупках валюты Минфином РФ в ноябре оказала нейтральное влияние на курс, так как объем покупок ненамного выше, чем в октябре, при этом валютная выручка остается на высоком уровне. С 9 ноября по 4 декабря ведомство планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 312,63 млрд руб. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России увеличит покупку валюты до 15,02 млрд руб. против 12,12 млрд руб. в период с 7 октября по 6 ноября. В паре с долларом рубль укреплялся, в паре с евро - наоборот, что обусловлено ослаблением доллара и укреплением евро", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Цены на нефть

Цены на нефть в четверг вечером демонстрируют небольшое коррекционное восстановление после резкого обвала по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются по $97 за баррель, что на 2,52% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,42%, до $90,23 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 8,7%, WTI - на 8,3% на новостях об уверенной победе Демократической партии на прошедших выборах в Конгресс США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Президент страны Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого ближневосточного конфликта, рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в среду заявил, что не стоит рассчитывать на перемены в американской внешней политике после выборов.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 14 базисных пунктов - до 13,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг не изменились относительно предыдущих торгов, оставшись на отметках 14,06%, 14,18% и 14,55% годовых соответственно.

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