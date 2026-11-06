Нефть Brent подорожала до $99,66 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве торгуются по $99,66 за баррель, на $1,37 (1,39%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $3,67 (3,88%), до $98,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,95 (1,05%), до $91,47 за баррель. Накануне их стоимость выросла на $2,4 (2,72%), до $90,52 за баррель.

По итогам недели контракты на оба сорта могут подешеветь более чем на 12%. Цены на нефть резко упали в среду на фоне надежд, что уверенная победа Демократической партии на выборах в Конгресс США приблизит завершение конфликта с Ираном.

Между тем сообщения о новых атаках на суда в Ормузском проливе поддерживают опасения относительно поставок нефти из стран Персидского залива. С начала недели было зафиксировано как минимум пять инцидентов с участием судов, что указывает на сохранение рисков для судоходства в этом регионе, пишет Trading Economics.

"Цены на нефть восстанавливаются, поскольку трейдеры сочли чрезмерными распродажу, наблюдавшуюся в среду", - написал аналитик по сырьевым товарам ANZ Group Дэниел Хайнс. "Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и вряд ли откажется от него", - отметил эксперт, добавив, что в настоящее время объем поставок через пролив составляет менее 60% от его пропускной способности.