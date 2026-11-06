Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,7%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу продолжил восстановительный рост на фоне дорожающей нефти (январский фьючерс на Brent поднялся до $100 за баррель) и надежд на прогресс в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина по украинскому урегулированию.

К 09:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2472,17 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 952,12 пункта. Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции АФК "Система" (+5,3%), МКПАО "Циан" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "ИКС 5" (+2,3%), МКБ (+2,2%), "Роснефти" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 ноября, составляет 81,7947 рубля (+12,48 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Русала" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), ВТБ (+0,2%).

Подешевели акции "ВК" (-2,6%), "Полюса" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Представители США, НАТО, ряда стран Европы провели в четверг переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева, сообщил Rapporteur. Вторая подготовительная встреча перед переговорами США, России и Украины состоялась в четверг в резиденции генсека НАТО в Брюсселе. В центре внимания на встрече были гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что на переговорах присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, Украины, а также Еврокомиссии. В переговорах участвовали советники по нацбезопасности.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в Брюсселе переговоры по Украине продуктивными, обсуждались гарантии безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности. Кушнер подчеркнул в соцсети X, что Вашингтон сосредоточен на выполнении работы, чтобы добиться "всеобъемлющего и долгосрочного соглашения".

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу.

"Будет заключено соглашение, это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину (...), и я бы даже сказал, что оно может охватить всю Европу", - заявил Трамп журналистам. Он отметил, что это будет "прекрасное соглашение, и все будут в восторге".

Говоря о перспективах окончания конфликта на Украине Трамп заявил: "Я думаю, мы завершим его довольно скоро".

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает, что в течение пятничной торговой сессии индекс МосБиржи попытается закрепиться выше 2450 пунктов. Продолжение восстановления нефти поддержит рынок, однако после резкого роста отдельных бумаг в конце недели возрастает вероятность фиксации прибыли.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках накануне наблюдались продажи, которые возглавил IT-сектор с рисками смены среднесрочного восходящего тренда. Инвесторы опасаются ужесточения регулирования в отрасли, а также слишком высоких затрат на ИИ-проекты. Оптимизм в отношении ослабления напряженности на Ближнем Востоке после победы демократов в США на выборах при этом может смениться новым витком эскалации конфликта и вернуть на рынок инфляционные опасения.

Индексы МосБиржи и РТС отскочили из района поддержек 2400 пунктов и 925 пунктов соответственно и делают заявку на возвращение к восходящему движению после прошедшей коррекции в начале ноября, покупки могут быть подкреплены воодушевляющими геополитическими сигналами в отношении украинского конфликта и более высокими ценами на нефть, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций восстанавливается на фоне улучшения настроений инвесторов и ожиданий прогресса в урегулировании геополитических конфликтов. В центре внимания инвесторов остаются предстоящие 10-11 ноября переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, а также развитие ситуации вокруг Ирана. Дополнительное значение для валютного рынка имеет решение Минфина увеличить с 9 ноября ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 15,6 млрд рублей. В то же время сохраняющаяся неопределённость в геополитике не позволяет рассчитывать на устойчивое улучшение внешнего фона.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2418-2500 пунктов, индикатор относительной силы RSI находится в нейтральной зоне. Закрепление выше верхней границы диапазона создаст предпосылки для роста к 2573 пунктам, тогда как пробой поддержки на уровне 2418 пунктов откроет путь к снижению в направлении 2369 пунктов, считает аналитик.

В США накануне индексы акций упали на 3,4-5,5% во главе с Nasdaq, который показал максимальное снижение за полтора года (c апреля 2025 года).

Участники рынка продолжают оценивать возможные последствия убедительной победы Демократической партии на выборах в Конгресс США. Демократы получили большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, и некоторые инвесторы опасаются, что они могут ужесточить регулирование ИИ-отрасли, замедлив её рост.

По оценке аналитиков UBS, примерно треть мощностей новых центров обработки данных в США, запланированных к вводу в эксплуатацию на 2028 год, находится под угрозой приостановок строительства.

Также в четверг стало известно, что производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 3,6% в пересчете на годовые темпы, тогда как стоимость рабочей силы снизилась на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,8%, второго - на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 189 тыс. Это повторение зафиксированного в июле минимума за 60 лет.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 5,9%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 5,9%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс Nasdaq вырос на 0,6%, фьючерсы на S&P 500 и Dow снижаются на 0,1-1,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжили рост четверга после резкого падения с начала недели на итогах парламентских выборов в США.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 2% до $100,22 за баррель (+3,9% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6% до $91,95 за баррель (+2,7% накануне).

По итогам недели контракты на оба сорта могут подешеветь более чем на 12%. Цены на нефть резко упали в среду на фоне надежд, что уверенная победа Демократической партии на выборах в Конгресс США приблизит завершение конфликта с Ираном.

Сообщения о новых атаках на суда в Ормузском проливе поддерживают опасения относительно поставок нефти из стран Персидского залива. С начала недели было зафиксировано как минимум пять инцидентов с участием судов, что указывает на сохранение рисков для судоходства в этом регионе, пишет Trading Economics.