Рубль утром подрастает в паре с юанем вслед за дорожающей нефтью

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,198 руб. (-2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 9 ноября по 4 декабря планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 312,63 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 15,6 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

С 7 октября по 6 ноября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 279,42 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 12,7 млрд рублей.

Ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 391,16 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 9 ноября по 4 декабря увеличит покупку валюты до 15,02 млрд рублей (с 7 октября по 6 ноября - 12,12 млрд рублей).

Комментарии аналитиков

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль в ноябре составляет 80-81 руб./$1, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

"Увеличение объема покупок оказалось в рамках наших прогнозов. При октябрьском скачке используемых для расчета налогов цен на нефть Urals выше $100/барр. прогноз Минфина по доходам от продажи нефти и газа на ноябрь оказался не таким высоким, - пишет Коныгин. - Ведомство использует демпферный механизм, из-за которого общие поступления снижаются. Нефтяники в октябре получили по демпферу 415 млрд рублей, в сентябре - 305,5 млрд рублей".

На взгляд эксперта, данная новость кратковременно негативна для рубля, однако он считает, что продажи валюты экспортерами в этом месяце как более существенный фактор перевесят это отрицательное влияние. При текущей нефти рубль в ноябре будет торговаться в диапазоне 80-81 руб./$1.

Вероятно ослабление рубля до уровней около 85 руб./$1 к концу года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

По мнению экспертов, прогнозируемый Минфином прирост дополнительных нефтегазовых доходов выглядит гораздо существеннее, чем улучшение динамики цен на нефть (Urals выросла лишь на 10%, тогда как дополнительные доходы - сразу на 35% за месяц).

"Впрочем, из-за постоянных существенных корректировок данных за прошлые месяцы мы концентрируемся на прогнозе проводимых интервенций, - указывают аналитики. - При таком подходе наша модель дает хорошие результаты: 329 млрд руб. против фактического значения в 313 млрд руб. Можно сказать, что существенных отклонений от ожидаемых уровней нет. А значит, скачок интервенций, как и ранее, не приведет к смене траектории рубля: преимущества от роста торгового баланса в результате высоких цен на нефтегазовую продукцию почти полностью нивелируются увеличением покупок валюты Минфином".

При этом до конца года стратеги банка по-прежнему ждут ослабления рубля до уровня около 85 руб./$1. Среди ключевых факторов - снижение цен на нефть и более активная динамика импорта.

Ближе к концу года все большую роль станут играть ожидания снижения цены отсечения в бюджетном правиле, полагают эксперты.

Цены на нефть

Цены на нефть растут утром в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В четверг нефть Brent подорожала на 3,8%%, WTI - на 2,72%.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 по Москве торгуются по $99,86 за баррель, на 1,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,2%, до $91,62 за баррель.

По итогам недели контракты на оба сорта могут подешеветь более чем на 12%.

Цены на нефть резко упали в среду на фоне надежд, что уверенная победа Демократической партии на выборах в Конгресс США приблизит завершение конфликта с Ираном.

Между тем сообщения о новых атаках на суда в Ормузском проливе поддерживают опасения относительно поставок нефти из стран Персидского залива. С начала недели было зафиксировано как минимум пять инцидентов с участием судов, что указывает на сохранение рисков для судоходства в этом регионе, пишет Trading Economics.