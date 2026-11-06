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Объем торгов золотом на МосБирже в октябре вырос в 1,6 раза, до рекордных 52,2 т

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объем сделок с золотом на Московской бирже в октябре 2026 года составил рекордные 52,2 тонны на 573,4 млрд рублей, сообщила биржа.

В денежном выражении показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом - в 1,6 раза.

Объем торгов серебром составил почти 100 тонн на сумму 15,1 млрд рублей, палладием - 283 кг на 803 млн рублей, платиной - 147 кг на 611 млн рублей.

Суммарный объем торгов драгоценными металлами в основном режиме на Московской бирже в октябре составил 590 млрд рублей - это лучший месячный результат за всю историю рынка. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре - 557,1 млрд рублей. Октябрьский рекорд превышает показатель того же месяца 2025 года в 1,7 раза.

"Октябрь стал самым пиковым месяцем по объему за всю историю биржевых торгов драгметаллами, когда объем торгов достиг почти 600 млрд рублей. Золото остается ключевым активом для всех групп участников - от банков и золотодобывающих компаний до частных инвесторов, и все больше операций с физическим металлом проходит через организованные торги, - отмечает управляющий директор по денежно-валютному рынку Московской биржи Антон Никитин (его слова приводятся в сообщении). - Мы продолжаем развивать рынок: добавили сервис для реализации крупных лотов, чтобы участникам было удобно работать с металлом в любом объеме, а также расширили время торговой сессии".

С 14 сентября основная сессия на рынке драгметаллов начинается на час раньше - с 8:50 с аукциона открытия.

Рынок драгоценных металлов работает на МосБирже с 2013 года. С начала 2026 года совокупный объем сделок в основном режиме торгов достиг почти 4,6 трлн рублей.

Московская биржа
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