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Рубль усилил снижение к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску, включая валюты emerging markets.

Курс доллара США составил 67,74 руб./$1 в 19:00 , что на 21,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,38 руб./EUR1, поднявшись на 51 копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 34,91 копейки - до 72,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах в условиях уменьшения аппетита инвесторов к риску, наблюдавшегося после того, как стало известно о подписании в понедельник нового торгового соглашения между США и Мексикой. Высокие цены на нефть также не особо поддерживают котировки рубля, даже несмотря на то, что ЦБ РФ перестал покупать валюту на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Минфин сообщил о возобновлении проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа после недельной паузы. В среду, 29 августа, ведомство проведет размещение ОФЗ объемом 15 млрд рублей. Неделей ранее Минфин воздержался от проведения аукциона из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков, сославшись на мнения игроков долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах. Он обещал возобновить проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке.

Цены на нефть эталонных марок во вторник держатся у максимальных отметок за несколько недель. Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США и положительно реагируют на новость о заключении предварительного торгового соглашения Штатов с Мексикой.

Долларовый индекс ICE упал на 0,2%, до минимума за четыре недели. Ослабление доллара США подстегивает рост цен на те виды сырья, которые торгуются в американской валюте.

Октябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожал на 0,12% - до $76,59 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость поднималась почти до $77 за баррель - максимума за семь недель. Котировка фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,32% - до $68,98 за баррель, оставаясь у самой высокой отметки за две недели.

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Теги: доллар, евро, Московская биржа

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