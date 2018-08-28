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Минфин возобновит проведение аукционов OФЗ после недельной паузы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ 29 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №25083RMFS (дата погашения 15 декабря 2021 года) в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается в информации министерства.

Облигации серии 25083 имеют 7 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 252 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 19 декабря 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию, 2-8-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Неделей ранее Минфин воздержался от проведения аукциона из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков, сославшись на мнения участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах. Он обещал возобновить проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 15 августа, предлагались бумаги этого же выпуска в объеме 10 млрд рублей. Всего было продано бумаг на общую сумму 5,849 млрд рублей по номиналу при спросе 20,14 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2 раза, при этом объем размещения составил 58% выпуска. Выручка от аукциона составила 5 млрд 745 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,1% от номинала, что соответствует доходности 8,16% годовых, средневзвешенная цена составила 97,1352% от номинала, что соответствует доходности 8,15% годовых.

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Теги: Минфин, ОФЗ
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