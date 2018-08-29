Группа "Будущее" сообщила о переходе контроля над ней к RT&I

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Финансовая группа "Будущее" Бориса Минца впервые подтвердила переговоры о переходе контроля над ней к кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка (МКБ).

"В настоящее время ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО "ФГ Будущее", которому принадлежат НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование", компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от МКБ. Качество активов на балансе НПФ группы "Будущее" существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банков ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. Выбор компании Riverstretch обусловлен в первую очередь наличием у Riverstretch большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами", - говорится в сообщении НПФ "Будущее".

В настоящий момент компания Riverstretch совместно с менеджментом ПАО "ФГ Будущее" и НПФ разрабатывает детальную стратегию улучшения качества активов на балансе фондов с целью увеличения доходности для застрахованных лиц, отмечается в сообщении.

На рынке компанию Riverstretch связывают с ИК "Регион". Сумма долга О1 перед МКБ составляет 25 млрд рублей. В мае стало известно, что "Россиум" Романа Авдеева продал этот кредит, залогом по которому выступал пакет акций ФГ "Будущее", кипрской Riverstretch.

В июле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что пенсионные фонды ФГ "Будущее" могут быть присоединены к НПФ "Нефтегарант", связанному с "Роснефтью", этот фонд сейчас проходит процедуру объединения с пенсионным фондом Авдеева.

НПФ "Будущее" по итогам второго квартала 2018 года получил убыток в размере 9,644 млрд рублей. В целом убыток ФГ "Будущее" за первое полугодие составил 26,5 млрд рублей.

В отчетности говорится, что убыток ФГ "Будущее" сложился в результате отрицательной переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, которая составила 33,114 млрд рублей, а также обесценения гудвила на 5,563 млрд рублей.

Компания объясняет этот результат плохими условиями на финансовом рынке, а также банкротством отдельных эмитентов ценных бумаг.

Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, в портфеле НПФ "Будущее" составила 16,1 млрд рублей. Фонд сообщил, что переоценка была сформирована под давлением ситуации в банковском секторе, а также в результате вложения в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group. На результаты также повлияли дефолты ряда эмитентов, включая ООО "Прайм Финанс" и ООО "Рислэнд" (аффилированы с О1), в отношении которых в настоящий момент фонд инициировал судебные разбирательства. В рамках исков фонд требует досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Фонд рассчитывает добиться исполнения обязательств со стороны эмитента и урегулирования задолженности.

По итогам первого полугодия НПФ "Будущее" показал отрицательную доходность по пенсионным накоплениям в размере 6,01% годовых, по пенсионным резервам - 19,22%.

Активы ФГ "Будущее" составляют 325,7 млрд рублей (297,3 млрд рублей приходится на обязательное пенсионное страхование, 18,4 млрд - на пенсионные резервы).