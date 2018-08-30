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Экономика

Промсвязьбанк и НПФ "Будущее" задумались о мировом соглашении по иску на 13,8 млрд рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Промсвязьбанк" и НПФ "Будущее" планируют заключить мировое соглашение по иску фонда к банку по депозитам на 13,8 млрд рублей, взяли паузу в судебном споре.

О планах заключить мировое соглашение стороны заявили на заседании Арбитражного суда Москвы 30 августа, на котором рассматривался иск УК "Конкорд управление активами" (бывшая "ИДжи Кэпитал Партнерс", управляет средствами НПФ "Будущее") о взыскании с Промсвязьбанка 13,8 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Как заявил на суде представитель Промсвязьбанка, спор о требовании фондом "Будущее" 13,8 млрд рублей с Промсвязьбанка увязан с другим спором - о признании сделок на бирже по продаже акций Промсвязьбанка недействительными.

"События развиваются стремительно, во вторник Арбитражный суд Московского округа рассмотрел ходатайство банка и частично принял обеспечительные меры, наложив арест на акции "Росгосстраха" (принадлежащие НПФ "Будущее" - прим. ИФ). После на уровне руководителей ответчика и истца начались активные переговоры относительно урегулирования, в том числе этого спора. Стороны заявляют ходатайство об отложении данного судебного заседания, в том числе, чтобы заключить мировое соглашение", - сказал представитель Промсвязьбанка.

Представитель НПФ "Будущее" поддержал это ходатайство. Суд его удовлетворил и отложил рассмотрение дела на 11 октября.

УК "Конкорд управление активами" требует от Промсвязьбанка вернуть депозиты, которые НПФ "Будущее" и другие пенсионные фонды одноименной финансовой группы разместили в Промсвязьбанке до санации. В день объявления о санации Промсвязьбанка пенсионные фонды отозвали депозиты "из-за того, что банк перестал соответствовать требованиям по рейтингу", но деньги им так не вернули (13,5 млрд рублей по состоянию на 14 декабря 2017 года.

Также в конце декабря, накануне санации Промсвязьбанка, три НПФа продали на "Московской бирже" 20% низколиквидных акций Промсвязьбанка. Из них 10% принадлежали НПФ "Будущее". Практически сразу ЦБ заявил, что часть акций была выкуплена у фондов за счет депозитов, размещенных в банке их управляющей компанией.

При этом в январе этого года Промсвязьбанк подал иск о признании незаконными сделок по продаже акций Промсвязьбанка 14 декабря на сумму 16,5 млрд рублей. Ответчиками по этому выступают Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые до санации контролировали банк, НПФ "Сафмар" (владел до санации 6,19% акций), НПФ "Доверие" (3,81%), НПФ"Будущее" (10%), а также их управляющие компании - "УК Управление инвестициями", УК EG Capital Partners и IQG Asset Management (прежнее название "ЕФГ Управление активами").

По этому иску Арбитражный суд Московского округа 28 августа арестовал принадлежащие НПФ "Будущее" акции "Росгосстраха" на сумму 7,06 млрд рублей. Арест наложен на бумаги на сумму в пределах исковых требований Промсвязьбанка к "Будущему" - 8,26 млрд рублей.

По этим спорам, связанным между собой, планируется достичь мирового соглашения.

Это не первая попытка менеджмента НПФ "Будущее" мирно урегулировать судебные споры по старым делам на фоне возможной смены собственника. В начале августа стало известно, что НПФ"Будущее" направил банку "Траст" предложение по мирному урегулированию спора о невыставлении банком оферты по акциям банка "Открытие" в конце прошлого года. Сумма иска составляет 12,6 млрд рублей. Судебное заседание по нему назначено на 5 октября.

В среду, 29 августа, финансовая группа "Будущее" Бориса Минца впервые подтвердила переговоры о переходе контроля над ней к компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка (МКБ, в дальнейшем он был передан "Россиуму"). На рынке компанию Riverstretch связывают с ИК "Регион". Сумма долга О1 перед МКБ составляет 25 млрд рублей. В мае стало известно, что "Россиум" Романа Авдеева продал этот кредит, залогом по которому выступал пакет акций ПАО "Финансовая группа Будущее" , кипрской Riverstretch.

В июле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что пенсионные фонды ФГ "Будущее" могут быть присоединены к НПФ "Нефтегарант", связанному с "Роснефтью" , этот фонд сейчас проходит процедуру объединения с пенсионным фондом Р.Авдеева.

В ФГ "Будущее" входят НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование", объем активов группы составляет 325,7 млрд рублей.

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Теги: Промсвязьбанк, НПФ Будущее

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