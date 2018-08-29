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Экономика

Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи и снижением РТС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне проседающей нефти и рубля, а также выросших мировых фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились разнонаправленно на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2319,62 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1076,32 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 68,15 руб./$1 (+0,28 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), обновили максимумы "префы" "Татнефти" (+0,4%).

Просели бумаги "Россетей" (-0,6% и -1,6% "префы"), "Транснефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,2%).

Индексы в США накануне умеренно выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы по итогам третей сессии подряд. Ранее Nasdaq Composite поднялся выше 8000 пунктов впервые в истории, S&P 500 также обновил рекорд, хотя и не смог удержаться выше отметки 2900 пунктов, а Dow Jones остановился в шаге от нового максимума.

Активному повышению индексов способствовало предварительное соглашение США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Несмотря на договоренности с Мексикой, тема внешней торговли остается одним из основных неблагоприятных факторов для американского рынка акций.

Также участники рынка оценивали статданные из США. Индекс потребительского доверия в США в августе подскочил до 133,4 пункта (максимум с 2000 года) с пересмотренных 127,9 пункта в июле, эксперты ожидали снижения до 126,5 пункта.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,5%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть в среду умеренно проседает после роста в начале недели, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и опасаются сокращения предложения на мировом рынке в ближайшие месяцы. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,1 за баррель (-0,3% и -0,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $68,43 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне).

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Теги: РТС, МосБиржа
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