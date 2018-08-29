Акции "Аэрофлота" выросли более чем на 4% на отчете по МСФО за полгода

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота" под закрытие торгов в среду выросли более чем на 4% после выхода отчета за полугодие по МСФО, оказавшегося лучше прогнозов.

На "Московской бирже" акции "Аэрофлота" выросли к 18:40 до 111,05 рубля (+4,2%) - уровень начала минувшей недели; объем торгов составил более 297 млн рублей.

"Аэрофлот" в первом полугодии 2018 года получил 5,2 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 9 млрд рублей.

Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 6,6 млрд рублей, тогда как опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали его в диапазоне от "минус" 1,1 млрд рублей до 3,3 млрд рублей в положительном значении.

Выручка группы увеличилась на 13,2%, до 265,8 млрд рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" - 262,5 млрд рублей).