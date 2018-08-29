Савельев переизбран на пост CEO "Аэрофлота" еще на 5 лет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Виталий Савельев переизбран на пост генерального директора ПАО "Аэрофлот" еще на 5 лет, решение принято на заседании совета директоров компании, состоявшемся накануне.

Савельеву 64 года. Он возглавляет "Аэрофлот" более 9 лет.

Продление контракта с Савельевым было ожидаемым: соответствующую директиву совету директоров "Аэрофлота" в начале августа подписал вице-премьер РФ Максим Акимов. Большинство членов совета представляют Росимущество, контролирующего акционера компании.

Еще одним кадровым решением совета стало назначение на пост заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина. В июле, после ухода из "Аэрофлота" Шамиля Курмашова, А.Чиханчин был назначен исполняющим обязанности CFO. До этого он возглавлял профильный департамент компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.