Совет директоров "Аэрофлота" утвердил создание региональных баз и хабов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании во вторник утвердил изменения в стратегию развития группы до 2023 года, предполагающие создание региональных баз и хабов, говорится в сообщении компании.

"Принято решение утвердить следующие подходы к разработке и основные направления для актуализации стратегии группы "Аэрофлот" до 2023 года: обеспечить существенное увеличение пассажиропотока; ускоренное развитие международного транзитного пассажиропотока; открытие новых региональных баз и хабов", - говорится в сообщении компании.

Также совет согласовал наращивание доли отечественных воздушных судов в парке и дальнейшее развитие цифровизации. Обновленная стратегия будет рассмотрена на заседании совета директоров в сентябре 2018 г.

До сих пор авиакомпания "Аэрофлот" базировалась в московском "Шереметьево", однако на годовом собрании акционеров в июне глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что перевозчик обсуждает создание хабов в регионах РФ. "В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России", - говорил он. В каких регионах планируется создавать хабы, он не уточнял.

Совет также рассмотрел вопросы бюджетного планирования. "Для получения оптимального финансового результата в текущих экономических условиях компанией реализуется программа по оптимизации расходов. Группа "Аэрофлот" намерена продолжать реализовывать данные инициативы и внедрять новые решения, что должно поддержать финансовый результат компании в 2018 году", - отмечает компания.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.