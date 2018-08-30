Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКА
Экономика

Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран

Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и Аргентиной

Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп в минувшую среду подписал документ, вводящий послабления на экспорт в США некоторыми странами стали и алюминия, сообщило американское министерство торговли.

В частности, квоты на определенное количество поставок в Соединенные Штаты стали, которое не будет облагаться повышенными пошлинами, введены для Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, на поставки алюминия - для Аргентины, говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что компании этих стран могут подавать заявки на экспорт указанной продукции в том случае, если она "по качеству и количеству не обеспечивается американскими производителями стали и алюминия".

В марте Дональд Трамп подписал указ о введении повышенных тарифов на ввоз в США стали и алюминия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

Экономика
Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
 США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары
Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и стальПодробнее
 На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей
По словам Силуанова, таков необходимый объем ресурсов на шестилетний периодПодробнее
Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
 Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКАВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран

Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странИзменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и Аргентиной Подробнее

Запасов на задержанном в Южной Корее российском танкере осталось на четыре-пять дней

Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

Россия успешно испытала новую ракету системы ПРОНовая противоракета поразила цель с заданной точностью Подробнее

Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии США

Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии СШАОн хочет определить, законна ли деятельности Twitter, Facebook и Google Подробнее

Американский военный корабль перехватил в Аденском заливе судно с грузом оружия

Прокуратура Парижа санкционировала следственные действия в отношении россиянина Винника в Греции

Допрос Александра Винника назначен на 3 сентября Подробнее

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в Новосибирской области

Трамп пообещал пока воздержаться от военных учений у Корейского полуострова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru