Что случилось этой ночью: четверг, 30 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил поддержку "Центра управления расследованиями", объявив его сотрудников и себя частично ответственными за гибель российских журналистов в Центральноафриканской республике. Главред ЦУР Андрей Коняхин ушел в отставку.

- Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО. Пуск выполнен в Казахстане, противоракета поразила цель с заданной точностью.

- Президент США Дональд Трамп одобрил послабления на импорт стали и алюминия из некоторых странах. Изменения коснулись, в частности, Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.

- Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил представителей Госдепартамента о готовящихся провокациях боевиков с химоружием в сирийском Идлибе. Провокация готовится при активном участии британских спецслужб, уверен дипломат. Она может стать поводом для нанесения удара западной "тройкой" по Сирии. считают в Москве.