"ЛУКОЙЛ" обошел Сбербанк по капитализации и вышел на вторую позицию в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Капитализация "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов в четверг вышла на 2-е место, превысив рыночную стоимость Сбербанка (с учетом привилегированных акций), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным на 16:40 по Москве капитализация "ЛУКОЙЛа" составляла 4,011 трлн рублей, в то время как рыночная стоимость бумаг Сбербанка с учетом "префов" опустилась до 3,997 трлн рублей. Такое соотношение сложилось благодаря тому, что акции "ЛУКОЙЛа" прибавляют в ходе торгов 30 августа более 1,6%, в то время как бумаги Сбербанка снижаются на 2-3%.

Таким образом, рейтинг по уровню капитализации на российском фондовом рынке по-прежнему возглавляет "Роснефть" с показателем 4,623 трлн рублей, на вторую позицию вышел "ЛУКОЙЛ", сместив на третье место Сбербанк. Далее следует "Газпром" (3,47 трлн рублей), к которому в последние дни стремительно приближается "НОВАТЭК" (3,337 трлн рублей).

В марте 2018 года акции "ЛУКОЙЛа" обогнали бумаги "Газпрома" по капитализации и впервые вышли на второе место после Сбербанка в общем топе российских бумаг.