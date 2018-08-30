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Что произошло за день: четверг, 30 августа

Уход из жизни Иосифа Кобзона, разгерметизация МКС и удаление "Яндексом" пиратского контента

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На 81-м году жизни скончался Иосиф Кобзон. Депутат Госдумы, народный артист СССР будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью. Прощание с Кобзоном состоится в воскресенье.

- Утечка воздуха произошла на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз" минувшей ночью, что привело к снижению давления. По одной из версий, образовалась микротрещина в результате попадания микрометеорита. Командир станции астронавт НАСА Эндрю Фейстел настаивал на детальной проработке плана ликвидации отверстий, российские космонавты приступили к ремонту без участия американских коллег.

- "Яндекс" убрал пиратский контент, который через суд требовал удалить "Газпром-Медиа". Это было сделано, так как блокировка "Яндекс.Видео" привела бы к недоступности всего поисковика. "Газпром-Медиа" все равно намерен подать исковое заявление, так как в противном случае пиратский контент может вновь появиться на "Яндекс.Видео".

- Российское издание Forbes впервые составило рейтинг 100 самых влиятельных россиян. Его ожидаемо возглавил президент страны Владимир Путин. На второй строчке оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Следом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. В Кремле список сочли странным.

- В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" попал в одну группу с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем". ЦСКА сыграет против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

- Капитализация "ЛУКОЙЛа" в ходе торгов в четверг вышла на 2-е место, превысив рыночную стоимость Сбербанка. Первое место у "Роснефти".

- Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, бывший главред Николай Усков вернётся на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин

- Гендиректор "Гознакв" Аркадий Трачук заявил, что модернизация российских купюр уже назрела, новый дизайн будет разрабатываться на основе наблюдений за банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.

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