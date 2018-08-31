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Индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров продолжится 1 января 2019 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - При подготовке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. необходимо учесть готовящиеся изменения в пенсионной системе, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"При работе над бюджетом нужно учесть и будущие изменения в пенсионной системе", - сказал он на совещании о расходах нового федерального бюджета в части демографии, здравоохранения, образования, науки и социального обеспечения.

"Что касается пенсий, то с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров, мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы", - добавил премьер.

Глава правительства отметил, что кабинету министров предстоит реализовать целый комплекс мер, о которых в среду говорил президент России Владимир Путин.

В РоссииПутин предложил смягчить пенсионную реформуПутин предложил смягчить пенсионную реформуЧитать подробнее

29 августа Путин обратился к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. По его мнению, откладывать пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Как заявляется, в бюджете сегодня хватит средств на индексацию пенсий в ближайшие 7-10 лет, но потом средств хватать не будет.

Путин, в частности, предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет. При этом президент не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе уже принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Ко второму чтению "Единая России" подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

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