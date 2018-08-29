Главные новости
В России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ миреНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
В России Пенсионная реформа

Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Есть обновление от 12:12

Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми

Путин предложил смягчить пенсионную реформу
Владимир Путин во время телеобращения
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Владимир Путин предложил понизить предлагаемый возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно", - заявил он в ходе телеобращения к россиянам в среду.

"Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти", - продолжил глава государства.

Особая пенсионная льгота

Президент также предложил установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.

"Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", - сказал Путин в обращении к гражданам в среду.

Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это в июле 2019 г.

Многодетным матерям - досрочную пенсию

"Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей", - заявил также Путин в ходе телеобращения к россиянам.

По словам президента, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 55 лет.

Стаж для досрочной пенсии

Предлагается уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

"Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа", - сказал Путин.

"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 - для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин - до 42 лет", - сказал глава государства.

Ответственность за увольнение

Кроме того, Путин предложил установить ответственность вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

"Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - говорится в тексте обращения президента, опубликованном на сайте Кремля.

"Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - говорится в тексте.

Сохранение льгот

В ходе обращения Путин заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

"Знаю, что представители партии "Единая Россия" в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы", - сказал он.

"Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход", - добавил президент.

Также президент предложил сохранить пенсионные льготы для некоторых категорий граждан.

"Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера", - говорится обращении.

"При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий", - говорится в тексте.

Пенсионная реформа

Ранее в СМИ появлялась информация, что Владимир Путин может предложить смягчить непопулярный у населения законопроект. Такую возможность подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе уже принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Ко второму чтению "Единая России" подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Путин предложил смягчить пенсионную реформуПутин предложил смягчить пенсионную реформу
Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьмиПодробнее
 Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных
Ранее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1Подробнее
 "Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса "Яндекс.Видео" из-за ссылок на пиратские сайтыПодробнее
 Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
Они забрасывали часовых камнямиПодробнее
Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС
Ранее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению судаПодробнее
 Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме
Мессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровкиПодробнее
 Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе
Пресс-секретарь президента подтвердил, что оно должно выйти в эфир завтраПодробнее
 Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе
Президент отметил, что может дать свою оценку предложенным изменениям "прямо завтра"Подробнее
 Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контентаРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента
На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало "Яндексу" время до вечера четвергаПодробнее
 Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Это были связанные с криминальным миром люди, у которых произошел конфликт с военнымиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ миреНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским моремВ миреВ ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристовВ миреСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 29 августа

Суд заявил, что Роскомнадзор обязан блокировать пиратский контент "Яндекс.Видео" вне зависимости от обжалования

ФССП выплатит жительнице Кургана почти 100 тысяч рублей за неудавшийся отпуск

Anex Tour начал искать обратные рейсы для россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Глава ЦИК посоветовала инициаторам пенсионного референдума выбрать один из одобренных вопросов

Российская таможня изъяла более 500 тыс. единиц контрафакта с символикой FIFA в период ЧМ-2018

По делу об избиениях в Таврическом саду Петербурга задержаны двое несовершеннолетних

По данным следствия, вечером 24 августа группа подростков жестоко избила двух местных жителей Подробнее

Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Путин предложил смягчить пенсионную реформуПредлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми Подробнее

Архитектор парижского Центра Помпиду вызвался бесплатно спроектировать новый мост в Генуе

Температурный рекорд века для 29 августа побит в Москве

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Оренбурга отпущен под домашний арест

"Аэрофлот" обещал в два раза увеличить парк самолетов SSJ-100 в ближайшие годы

Новый участок "желтой" линии метро откроют в Москве до конца лета

Приставам отправили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн руб. штрафа

Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхРанее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1 Подробнее

Более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей изъяли в Петербурге

Арендаторы торговались за каретный сарай на Таганке 13 часов

Чайка призвал наказывать за отказ брать на работу людей пенсионного возраста

Монтажник погиб при разборе старого лифта в Калуге

МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве

В Курской области в результате столкновения с дрезиной погиб водитель легковушки

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил создание региональных баз и хабов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru