АСВ подало иск на 6 млрд рублей к бывшим руководителям и совладельцам Фиа-банка

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Самарской области иск о привлечении контролировавших Фиа-банк (г.Тольятти) лиц к субсидиарной ответственности в размере 6,042 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.

Иск подан 31 августа.

Ответчиками выступают 11 человек: бывший основной акционер банка Александр Носорев, экс-председатель правления Максим Морозов, бывшие и.о. председателя правления Игорь Мухаметшин и Роман Бузаев, бывший заместитель председателя правления Евгений Новожилов, бывший главный бухгалтер Татьяна Рудаковская, экс-начальник управления кредитования юридических лиц Людмила Мохова, экс-начальник службы экономической безопасности Александр Шахов, бывшие члены совета директоров Елена Шитикова и Юлианна Сосновская, а также Василий Кирюшин.

"В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 апреля 2014 года по 8 апреля 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия, в результате которых на балансе банка сформирована невозвратная задолженность физических лиц и технических юридических лиц, а также приобретено имущество по завышенной стоимости", - сообщает АСВ.

По мнению ведомства, также руководители Фиа-банка не предприняли предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

"В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства (. . .) являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ отозвал лицензию у Фиа-банка 8 апреля 2016 года. Регулятор сообщал тогда, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату капитала банка.

Фиа-банк по итогам 2015 года занимал 172-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".