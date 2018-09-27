АСВ оценило ущерб от бывших собственников и руководителей финорганизаций в 1,2 трлн рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывшие руководители и собственники признанных банкротами финансовых организаций своим действиями причинили ущерб в размере свыше 1,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по итогам заседания общественного совета госкорпорации.

АСВ по закону выступает конкурсным управляющим финансовых организаций, в отношении которых суд открыл процедуру банкротства.

С основным докладом на заседании выступил директор департамента сопровождения уголовного судопроизводства АСВ Александр Попелюх. Он отметил, что АСВ проводит большую работу по уголовному преследованию лиц за совершение хищений имущества ликвидируемых финансовых организаций и иных связанных с этим преступлений.

За весь период работы АСВ провело ликвидационные процедуры в отношении более 680 финансовых организаций, большинство из которых признаны банкротами.

Сейчас осуществляются ликвидационные мероприятия в отношении 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций.

"По оценкам Агентства, действия руководителей и собственников финансовых организаций повлекли за собой причинение ущерба финансовым организациям и их кредиторам в размере свыше 1,2 трлн рублей", - говорится в релизе АСВ.

Неправомерные действия собственников и менеджмента финансовых организаций дают основания для привлечения их как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственности. По результатам рассмотрения заявлений АСВ за весь период его деятельности правоохранительные органы возбудили около 700 уголовных дел, связанных с причинением ущерба финансовым организациям действиями их собственников, руководителей и работников. Суды вынесли 122 обвинительных приговора, причем большая часть уголовных дел и приговоров возбуждена и вынесена в 2014-2018 годах.