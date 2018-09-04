Минтранс призвал компании из "списка Белоусова" вкладываться в развитие ж/д

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмены из "списка Белоусова", владеющие стивидорными активами, могли бы направлять "сверхдоходы" на развитие железнодорожных магистралей к ним, считает глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес", - сказал чиновник журналистам, говоря о том, в какие транспортные проекты могут быть вложены средства компаний из списка.

В этой связи министр напомнил об опыте заключения концессионных соглашений. "Эти документы определили подходы, позволяющие частнику инвестировать в государственную инфраструктуру, при этом имущество остается государственным. Инвестор, вкладывая в государственную собственность, получает возможность ею пользоваться", - сказал Дитрих.

По его словам, этот механизм может быть использован и для привлечения компаний из "списка Белоусова" в "любые" проекты в транспортной сфере. "Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени", - отметил чиновник.

"Соответственно, частные инвестиции (их объем - ИФ) повышаются, привлекаются компаниями - я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще", - добавил глава Минтранса.

"Мы ожидали, что финансовые вложения государства в комплексный план (развития - ИФ) магистральной инфраструктуры в 2019-2021 гг. составят 1,7 трлн руб. Ожидаем, что частники - сейчас уже существуют договоренности - привлекут порядка 1,5 трлн руб. То есть выходим в ближайшие три года на соотношение государственного и частного финансирования в объеме около "50 на 50" - 55% государственных денег, 45% - частных. В основном это инвестиции в инфраструктуру морских портов, в которую частники вкладывают, чтобы обеспечить экспорт", - также сообщил министр.