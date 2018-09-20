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Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"

Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства сформировали и представили бизнесу перечень инвестпроектов, которые правительство РФ планирует реализовать в рамках майского указа президента с привлечением средств компаний из "списка Белоусова".

Список проектов был разослан компаниям накануне, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с документом.

Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей, потребность в дополнительных инвестициях в них оценивается в 7 трлн рублей.

В перечень вошли проекты в сфере создания транспортной и энергетической инфраструктуры, сельского хозяйства, цифровизации, экологии, в том числе переработки отходов. В списке есть проекты госкомпаний, в частности, "РусГидро" (преимущественно на Дальнем Востоке) и "Росатома".

Проекты, помимо госкомпаний, представлены Минприроды, Минсельхозом, Минстроем, Минпромторгом, Минкомсвязи.

О некоторых проектах, которые могут быть предложены бизнесу для соинвестирования, уже сообщалось публично. Так, первый замглавы РЖД Александр Мишарин говорил журналистам, что компания видит в качестве объектов для инвестирования "сверхдоходов" компаниями из "списка Белоусова" проекты по созданию высокоскоростных магистралей (ВСМ) и переход на Сахалин. "Мы предложили и ВСМ, и мост на Сахалин. У нас несколько проектов, включая (эти - ИФ)", - заявил Мишарин на прошлой неделе.

Бизнес и чиновники обсуждают инвестпроекты на площадке новой рабочей группы, созданной под эгидой РСПП в результате короткой, но эмоциональной дискуссии вокруг письма помощника президента Андрея Белоусова.

Как стало известно в начале августа, Белоусов направил президенту письмо, в котором сформулировал меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд руб. ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года. К 24 августа, когда состоялась встреча чиновников и РСПП, идея Белоусова претерпела сильные изменения: обсуждалось уже вовлечение бизнеса в приоритетные для государства инвестпроекты, а не налоговые изъятия. Тогда власти и бизнес договорились создать рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов во главе с Александром Шохиным и первым вице-премьером Антоном Силуановым.

Свои проекты на рассмотрение рабочей группы представит и частный бизнес. "Мы договорились о создании рабочего органа, который будет рассматривать предложения каждого из предпринимателей. Что нужно, чтобы люди работали в России, мы готовы применять целый набор инструментов поддержки - субсидирование ставок, гарантии, создание государственно-частных партнерств ", - говорил ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, подчеркивая, что "на прибыль компаний никто не покушается".

Нефтегазовый сектор, за исключением производства СПГ, остается за бортом процесса, запущенного письмом Белоусова. На него не распространяется законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ, который чиновники и бизнес обсуждают в рамках рабочей группы.

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Теги: Андрей Белоусов

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