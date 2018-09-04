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Сбербанк не вводил ограничений на прием 5-тысячных купюр в банкоматах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не вводил в своих банкоматах массовых ограничений на прием наличных, сообщила журналистам пресс-служба банка.

Ранее газета "Ведомости" написала, что некоторые банки ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. рублей в банкоматах из-за сообщений о массовых вбросах фальшивых банкнот в банкоматы фирмы NCR.

"Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают", - отметили в пресс-службе Сбербанка.

Позднее пресс-служба сообщила журналистам, что "отдельные случаи непринятия банкнот устройствами возможны, когда банк обновляет программное обеспечение, для исключения приема фальшивых купюр, а также когда прием таких купюр невозможен из-за технических характеристик устройства". "Это единичные случаи", - подчеркнул представитель банка, уточнив, что сеть банкоматов Сбербанка насчитывает 76 тыс. устройств.

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Теги: Сбербанк

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