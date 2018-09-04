Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 из-за вброса фальшивок

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки потеряли миллионы рублей из-за массового вброса в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, сообщили в понедельник "Ведомости".

По сведениям издания, производитель банкоматов - NCR - разослал банкам предупреждение о крупном мошенничестве на прошлой неделе. Вбросы осуществлялись в автоматы, оснащенные старыми устройствами проверки купюр.

Газета сообщает, что речь идет об убытках в несколько миллионов рублей на банк; однако о каких банках идет речь, не уточняется.

Представитель одного из кредитных учреждений рассказал "Ведомостям", что поиск мошенников будет затруднен, поскольку крайне сложно определить, на какую карту зачислены фальшивые купюры, придется отсматривать записи видеокамер.

В связи с этим многие банки по рекомендации NCR временно приостановили прием пятитысячных купюр в ненадежные банкоматы.

По информации газеты, уязвимость была обнаружена менее чем на 5% банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в 5 тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.

В Промсвязьбанке и "Почта банке" изданию сказали, что никаких ограничений не вводили.

В Сбербанке от комментариев отказались.