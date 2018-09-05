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Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,8%

Прогноз роста по инфляции повышен до 3,4%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2018 году до 1,8% с 1,9% в июльской версии прогноза, в 2019 году до 1,3% с 1,4%. Об этом говорится в опубликованном министерством в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.

Одновременно Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4% с 3,1%, оставив неизменным прогноз на 2019 год в 4,3%.

Прогноз по росту промпроизводства на 2018 год повышен до 3% с 2,5%, на 2019 год до 2,4% с 2,1%.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2018 год понижен до 2,9% с 3,5%, на 2019 год сохранен на уровне 3,1%.

Прогноз по росту оборота розничной торговли на 2018 год оставлен неизменным на уровне 2,9%, на 2019 год понижен до 1,7% с 2%.

"С момента разработки сценарных условий прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года (с конца июня - ИФ) на мировых финансовых и товарных рынках произошли события, которые окажут влияние на макроэкономические показатели в краткосрочном периоде. При этом Минэкономразвития России не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития российской экономики", - говорится в обзоре министерства.

"Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1% до 3,4%. Основными факторами стали: более слабый курс рубля в конце 2018 г., ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции). Это является следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире", - отмечают в Минэкономразвития.

"Описанные инфляционные факторы являются временными, и к началу 2019 г. их действие практически исчерпается. Кроме того, стабилизирующее влияние на инфляцию в 2019 г. будет оказывать динамика курса рубля. В этих условиях инфляция на конец 2019 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 4,3% (оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 г. составляет 1,3 п.п.)", - говорится в прогнозе.

"Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 п.п. - до 1,8 % и 1,3% соответственно. Развитие ситуации за период с начала текущего года в целом соответствует ожиданиям Минэкономразвития России. За январь-июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% (в июле - 1,8% в годовом выражении). С другой стороны, ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг формируют риски для экономического роста", - отмечают в министерстве.

"Временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет связано со следующими факторами: смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января следующего года, умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль инфляционных ожиданий", - считают в Минэкономразвития.

При этом в министерстве подчеркивают, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер - "предложенный правительством РФ пакет структурных изменений должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию, необходимую для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы".

"Ключевыми элементами этого пакета являются: эффективная реализация национальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития страны, а также комплексного плана развития инфраструктуры. Реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной активности. Пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного обеспечения (в прогнозе учтены последние изменения пенсионной реформы, озвученные президентом РФ 29 августа)", - отмечают в министерстве.

С учетом перечисленных мер Минэкономразвития России ожидает постепенного ускорения темпов экономического роста до 2% в 2020 году и выше уровня в 3% начиная с 2021 года.

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