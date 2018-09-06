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Экономика

"Ъ" рассказал подробности проекта бюджета РФ на 2019-2021 годы

Есть обновление от 10:23

Даже при низкой цене на нефть профицит бюджета заложен уже с 2018 года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Проект бюджета РФ на 2019-2021 годы предполагает профицит уже с 2018 года, бездефицитные региональные бюджеты и дополнительные 8,5 трлн рублей в Фонде национального благосостояния даже при снижении цен на нефть до $58 за баррель к 2021 году, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Заседание правительственной комиссии по проекту бюджета состоялось накануне, 5 сентября. Материалы с него оказались в распоряжении "Ъ". Как отмечает издание, в документах Минфина и Минэкономики, представленных на заседании, учтены решения по повышению пенсионного возраста и НДС с 2019 года, расходы по национальным проектам и некоторые другие изменения.

Согласно приведенным "Ъ" данным, федеральные доходы в 2019 году составят 19,95 трлн рублей, в 2020 году - 20,2 трлн рублей, в 2021 году - 20,96 трлн рублей при расходах в 2019 году в 18,05 трлн рублей, в 2020 году - 19 трлн рублей и 2021 году - 20,02 трлн рублей.

"Бюджетное правило" с поправкой на принятое решение о плановом увеличении бюджетного дефицита до 2024 года на 0,5% ВВП ради наполнения Фонда развития (так называется теперь Инфраструктурный фонд) соблюдается неукоснительно, де-факто бюджет полностью сбалансирован уже с этого года (бюджетный дефицит при этом составляет 0,5-0,6% ВВП), и за три года при расчетной цене нефти, заложенной в бюджет, ФНБ должен вырасти на 8,5 трлн рублей", - отмечает газета.

"Ъ" сообщает, что выпуск госдолга в ценных бумагах в 2019 году вырастет до 1,53 трлн рублей, в 2020 году - до 1,81 трлн рублей, в 2021 году эмиссия снизится до 1,38 трлн рублей - то есть без учета займов для Фонда развития Минфин будет занимать через ОФЗ в 2021 году меньше, чем в 2018.

Цена на нефть, исходя из которой рассчитан бюджет, значительно ниже текущей: $63,4 за баррель в 2019 году, $59,7 в 2020 году, $57,9 в 2021 году. Консервативный сценарий предполагает удешевление нефти до $42-43 за баррель к 2020-2021 годам, но даже в таком сценарии рост ВВП лишь снижается до 1% в 2019 году, восстанавливаясь до 2,5% в 2021. В базовом сценарии экономический рост 2019 года еще сохраняется на уровне 1,3%, а к 2021 году достигает 3%, пишет "Ъ".

Рост в 1,3% в 2019 году - "в значительной степени результат роста налоговой нагрузки по итогам увеличения НДС с 18% до 20%". По мнению "Ъ", это говорит о небольшой эффективности этой меры с учетом того, что Минфин закладывает в проект 3,1 трлн рублей "налоговых расходов" на 2019 год и и 3,3 трлн рублей - на 2021 год, из которых более половины приходится на льготы по НДС, а еще треть - на ТЭК.

Также "Ъ" пишет о небольшой финансовой выгоде увеличения пенсионного возраста для бюджета. "Трансферт Пенсионному фонду в 2019 году - 3,4 трлн рублей, в 2021 году - 3,35 трлн рублей, при этом федеральное спонсирование пенсионного страхования с 2019 по 2021 год снижается с 1,1 трлн рублей до 0,9 трлн рублей, - сообщает издание. - Фонды соцстрахования и ОМС практически бездефицитны, при этом расходы по новым протоколам онкологической помощи (70 млрд рублей в 2019 году, 120 млрд - в 2020 и 140 млрд - в 2021) идут вне системы ОМС, а вот часть расходов на кардиозаболевания включаются в базовую программу ОМС, а расходы на высокотехнологичную медпомощь вне тарифов ОМС существенно растут".

Согласно имеющимся у "Ъ" документам Минфина и Минэкономики, консолидированный дефицит региональных бюджетов не превышает 0,1%, собственные доходы растут на 4-5% в год, федеральное субсидирование снижается. Также газета отмечает, что "денег на приоритетные нацпроекты в бюджете заведомо достаточно", вместе с тем, по состоянию на начало сентября в правительстве одобрены лишь социальные нацпроекты и лимиты на все 13 программ, но большая часть конкретных дополнительных расходов по проектам еще не расписаны.

В условиях бюджетной и экономической стабильности, том числе сохранения курса рубля на уровне 64 руб./$ следующие три года и роста курса до 67 руб./$ до 2025 года, Минэкономразвития прогнозирует медленный рост и постепенное накопление, а также макростабильность с инфляцией в 2019 году в 4,3% (с пиком до 5% год к году в январе), в 3,7% - в 2020 и 4% - в 2021.

"Согласно прогнозу Минэкономики, в прогнозно слабой динамике ВВП на 2019 год отражена необходимость "адаптации" экономики не только к новому НДС, но и к постепенности эффекта от нацпроектов, и к волатильности на рынках", - пишет "Ъ". По расчетам Минэкономразвития, инвестиции при консервативном подходе к госинвестициям должны расти на 6,1% до 2024 года, что должно быть обеспечено притоком капитала в строительство, транспорт, пищевую промышленность, машиностроение, фармацевтику и химию, а также в IT.

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Теги: Правительство РФ

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