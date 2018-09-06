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Банки предложили ЦБ разделить коэффициенты риска в зависимости от суммы потребкредитов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает предложение банков ввести разные коэффициенты риска в зависимости от суммы потребительских кредитов, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам на форуме Ассоциации банков России.

"Одно из предположений, которое, на мой взгляд, достойно рассмотрения и возможного внедрения - это различные коэффициенты риска по крупным и незначительным кредитам. Потому что если мы хотим в первую очередь ограничить возможность использования потребительских кредитов на первоначальный взнос по ипотеке, то это, конечно, касается крупных кредитов", - сказал В.Поздышев.

Ранее в июле он заявил, что ЦБ повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам, выданным после 1 сентября 2018 года, в меньших масштабах, чем изначально предполагалось. Однако Банк России рассматривает иные предложения, которые, по мнению банков, должны способствовать стабилизации роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования.

С 1 сентября по кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% начал применяться коэффициент риска 120% (ранее -100%), по кредитам с ПСК от 15% до 20% - коэффициент риска 140% (ранее - 110%).

По кредитам с ПСК в диапазоне 20-25% регулятор установил коэффициент 170% (ранее - 120%). Для кредитов с ПСК в интервале 25-30% коэффициент риска вырос до 200% со 140%.

"Мы делаем ежеквартальный мониторинг, мы будем мониторить результаты этого ужесточения, будем мониторить динамику роста потребительских кредитов и в соответствии с результатами будем принимать конечное решение по регулированию", - сообщил Поздышев журналистам.

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Теги: Центробанк, Банк России
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