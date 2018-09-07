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ЦБ задумался о повышении до 200% коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может с 1 января 2019 года повысить со 150% до 200% коэффициент риска для ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на форуме Ассоциации банков России.

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"Мы думаем, что если такая тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января следует дальше повысить коэффициент до 200%", - сказала Данилова. По ее словам, регулятор проводит обследование банков и видит, что на протяжении последних кварталов больше 40% выдач ипотечных ссуд приходится на кредиты с соотношением долга к первоначальному взносу в 80%.

Как сообщалось, Банк России для предотвращения накопления рисков при предоставлении кредитов с высоким соотношением "кредит/залог" установил по ипотечным кредитам, предоставленным после 1 января 2018 года в рублях с первоначальным взносом менее 20%, коэффициент риска 150% независимо от суммы кредита. По ипотечным кредитам, предоставленным после 1 января 2018 года в рублях с первоначальным взносом менее 10%, установлен коэффициент риска 300%. Также по ссудам, выданным после 1 января 2018 года, на финансирование по договору долевого участия в строительстве, по которому первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств составляет менее 20%, установлен коэффициент риска 150%.

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Теги: ЦБ РФ

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