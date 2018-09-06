Экономика

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка

Сформированы органы управления банком, председателем правления назначен Петр Фрадков

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка
Петр Фрадков
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с 6 сентября. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам в рамках форума Ассоциации банков России в Сочи.

"С сегодняшнего дня", - отметил Поздышев, отвечая на вопросы журналистов.

Позднее Поздышев пояснил, что прекращение полномочий временной администрации не означает завершение санации Промсвязьбанка.

"УК ФКБС (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора - ИФ) больше не управляет банком, но план участия сохраняется до конца года, потому что банк еще не вернул нам всю ликвидность, которую мы ему давали", - сказал зампред ЦБ. Он также отметил, что "с точки зрения формальной план участия пока есть, существует, с точки зрения содержательной банк работает самостоятельно".

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"Банк уже два месяца не в собственности Центрального банка, но он продолжал управляться УК ФКБС, пока правительство определялось с советом директоров и с председателем правления. Вот сегодня правительство определилось, соответственно, УК ФКБС прекратило свои функции", - сообщил Поздышев. Он также отметил, что председателем правления Промсвязьбанка назначен Петр Фрадков.

Как следует из материалов на сайте Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом Банка России в связи с формированием органов управления.

ЦБ начал санировать Промсвязьбанк в декабре 2017 года. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, его возглавил Фрадков. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев неоднократно говорил, что Промсвязьбанк не будет единственным банком для работы с ГОЗ.

Госбанки должны передать Промсвязьбанку часть своих кредитов и контрактов по ГОЗ, но их перечень еще не составлен, сообщал Моисеев.

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Теги: Промсвязьбанк

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