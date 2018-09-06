Совет директоров Промсвязьбанка решил увеличить его уставный капитал на 5 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Промсвязьбанка принял решение об увеличении уставного капитала банка на 5 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Уставный капитал увеличится до 55 млрд 1 рубля.

Предполагается допэмиссия на 7 секстиллионов 422 квинтиллионов 569 квадриллионов 831 трлн 140 млрд обыкновенных акций, цена размещения определена в размере 1/1484513966228 рубля за одну бумагу. Акции размещаются по закрытой подписке в пользу единственного акционера - Росимущества.

Ранее сообщалось о запланированной докапитализации Промсвязьбанка на 5 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов предложил Минфин в мае.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре прошлого года, банк перешел в Фонд консолидации банковского сектора и был докапитализирован на 113,4 млрд рублей. Предполагается еще одна докапитализация на 130 млрд рублей.

Ранее во вторник зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что с 6 сентября в банке не действует временная администрация. До этого Промсвязьбанк уже был передан от управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Росимуществу.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.