Мегафон уйдет с LSE 5 октября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" подало британскому регулятору заявку о прекращении листинга GDR с 5 октября, сообщила компания.

Ранее в четверг оператор сообщил, что его дочерняя компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited завершила выкуп акций и GDR "Мегафона" в рамках оферты миноритариям, выставленной в связи с предстоящим делистингом.

Доля MICL в компании в результате выросла с 3,92% до 22,52%. Приобретено 57 млн 23 тыс. 684 обыкновенные акции и 58 млн 293 тыс. 820 GDR, цена выкупа, как сообщалось, составляла соответственно 659,26 руб. и $9,75. Оферту MICL приняли большинство миноритариев "Мегафона": к выкупу было предъявлено 18,6% акций при максимуме в 20,8%.

Оферта не распространялась на акции, уже принадлежавшие MICL, а также пакеты крупнейших акционеров "Мегафона" - USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров и группы Газпромбанка .

Совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE в середине июля, определив, что сохранение статуса публичной компании "не является приоритетной стратегической задачей". Сроки делистинга тогда обозначались как III-IV квартал 2018 года.

"Мегафон" на 56,3% принадлежит ООО "АФ Телеком Холдинг", которое находится под управлением ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" на 49% принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Группа ГПБ владеет 19% оператора, MICL - 3,9%.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). Выручка "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81,9 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд рублей.

О том, будет ли компания проводить делистинг с Московской биржи, решения пока нет, сообщал "Мегафон" ранее.