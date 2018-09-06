Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России
Экономика

Мегафон уйдет с LSE 5 октября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" подало британскому регулятору заявку о прекращении листинга GDR с 5 октября, сообщила компания.

Ранее в четверг оператор сообщил, что его дочерняя компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited завершила выкуп акций и GDR "Мегафона" в рамках оферты миноритариям, выставленной в связи с предстоящим делистингом.

Доля MICL в компании в результате выросла с 3,92% до 22,52%. Приобретено 57 млн 23 тыс. 684 обыкновенные акции и 58 млн 293 тыс. 820 GDR, цена выкупа, как сообщалось, составляла соответственно 659,26 руб. и $9,75. Оферту MICL приняли большинство миноритариев "Мегафона": к выкупу было предъявлено 18,6% акций при максимуме в 20,8%.

Оферта не распространялась на акции, уже принадлежавшие MICL, а также пакеты крупнейших акционеров "Мегафона" - USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров и группы Газпромбанка .

Совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE в середине июля, определив, что сохранение статуса публичной компании "не является приоритетной стратегической задачей". Сроки делистинга тогда обозначались как III-IV квартал 2018 года.

"Мегафон" на 56,3% принадлежит ООО "АФ Телеком Холдинг", которое находится под управлением ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" на 49% принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Группа ГПБ владеет 19% оператора, MICL - 3,9%.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). Выручка "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81,9 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд рублей.

О том, будет ли компания проводить делистинг с Московской биржи, решения пока нет, сообщал "Мегафон" ранее.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мегафон
Экономика
Орешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТООрешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТО
Министра попросили прокомментировать заявления Трампа о возможном выходе США из организацииПодробнее
 Евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля
Доллар достиг 69,11 рублей с апреля 2016 годаПодробнее
 ЦБ РФ прекратил работу временной администрации ПромсвязьбанкаЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка
Сформированы органы управления банком, председателем правления назначен Петр Фрадков Подробнее
 Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"
Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"Подробнее
Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"
Шведские парламентарии собираются продвинуть в Европарламент закон о запрете на строительство газопровода, хотя кабмин согласовал строительство еще в июнеПодробнее
 "Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
 Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей РоссииВ РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Поправки в пенсионный закон, новая работа Тимаковой и самые богатые семьи России Подробнее

Фотохроника 6 сентября

Фотохроника 6 сентября6 фото

Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе Подробнее

Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

Небензя связал новые выводы Лондона по Скрипалям с готовящейся провокацией в Идлибе

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределен Подробнее

В ХМАО обнаружили пропавший два года назад автомобиль с телами мужчины и женщины

СНБО поддержал инициативу Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией

Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеДокумент предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');